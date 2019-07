Stromausfall in New York

New York Ein mehrstündiger massiver Stromausfall hat am frühen Abend die US-Metropole New York erfasst. Über 70 000 Menschen in Midtown Manhattan und der Upper West Side waren davon betroffen. Die Störung wurde gegen Mitternacht behoben.

