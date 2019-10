Strickjacke von Kurt Cobain für Rekordpreis versteigert

New York Eine Strickjacke des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain ist in New York für umgerechnet etwa 300 000 Euro versteigert worden. Das sei der höchste Preis, der je bei einer Versteigerung für ein solches Kleidungsstück bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Julien's Auctions mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa