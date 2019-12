Streikchaos lähmt Frankreich auch zu Weihnachten

Paris Streikende Bahnmitarbeiter haben auch an Weihnachten den Zugverkehr in Frankreich teilweise zum Erliegen gebracht. Es fuhr etwa einer von üblicherweise drei TGV-Hochgeschwindigkeitszügen, teilte die staatliche Bahngesellschaft SNCF mit.

Auch der Zugverkehr von und nach Deutschland war stark beeinträchtigt. In Paris gingen am Weihnachtsfeiertag viele Einheimische und Touristen bei sonnigem Winterwetter zu Fuß oder versuchten, einen Bus zu ergattern. Der Metroverkehr der Millionenmetropole war am Feiertag bis auf zwei Linien komplett unterbrochen.