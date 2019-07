Strafmaß für Drogenboss „El Chapo“ wird verkündet

New York Rund ein halbes Jahr nach der Verurteilung des mexikanischen Drogenbosses Joaquín „El Chapo“ Guzmán soll heute in New York das Strafmaß verkündet werden. Erwartet wird, dass der Richter den 62-Jährigen mit einer lebenslangen Haftstrafe belegt.

