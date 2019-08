Sting kauft Wohnung in New York für 65,8 Millionen Dollar

New York Der britische Sänger Sting hat sich in New York eine Penthouse-Wohnung für 65,8 Millionen Dollar gekauft. Das sei der teuerste Immobilienverkauf der Metropole im Juli gewesen, berichtet die „New York Times“.

