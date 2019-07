Stier tötet Landwirt und dessen Vater auf Weide

Gleißenberg Ein wild gewordener Stier hat in der Oberpfalz in Bayern einen Landwirt und dessen Vater getötet. Der 60-jährige Bauer sei auf einer Weide in Gleißenberg von dem Tier attackiert worden, als er ein Kalb markieren wollte, teilte die Polizei mit.

Von dpa