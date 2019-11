Steinmeier appelliert an Deutsche: Reißt neue Mauern ein

Berlin Am 30. Jahrestag des Mauerfalls hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Deutschen appelliert, seit 1989 neu entstandene Mauern in der Gesellschaft wieder einzureißen. „Die große Mauer, dieses unmenschliche Bauwerk, das so viele Opfer gefordert hat, steht nicht mehr“, sagte er bei der Mauerfall-Feier am Brandenburger Tor.

