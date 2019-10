Steinmeier: 9. Oktober großer Tag für deutsche Geschichte

Leipzig Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den 9. Oktober als großen Tag für die deutsche Geschichte gewürdigt. An dem Tag im Jahr 1989 hatten mindestens 70 000 Menschen in Leipzig gegen das SED-Regime demonstriert - er gilt als Durchbruch der friedlichen Revolution in der DDR.

