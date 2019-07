Stefanie Hertel feiert als „Masked Singer“ Geburtstag

Köln Volksmusikstar Stefanie Hertel ist an ihrem 40. Geburtstag in der Show „The Masked Singer“ als Panther enttarnt worden. Bei der ProSieben-Sendung, in der Prominente unter Masken unerkannt singen, bekam Hertel am Abend die wenigsten Anrufe und schied deshalb aus.

Von dpa