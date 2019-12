Starke Jobdaten beflügeln die US-Börsen

New York Nach einem starken Arbeitsmarktbericht ist die Woche an der Wall Street versöhnlich zu Ende gegangen. Der Dow Jones ging 1,22 Prozent höher bei 28 015,06 Punkten über die Ziellinie. In der Wochenbilanz konnte er sein Minus damit auf nur noch 0,1 Prozent eingrenzen.

