„Star Wars“ bleibt leicht hinter hohen Erwartungen zurück

New York Der „Star Wars“-Film „Der Aufstieg Skywalkers“ ist an den Kinokassen erfolgreich gestartet - aber hinter den ganz hohen Prognosen zurückgeblieben. An seinem ersten Wochenende spielte der letzte Teil der dritten „Star Wars“-Trilogie laut Branchenseite „Box Office Mojo“ 175,5 Millionen Dollar in Nordamerika ein.

