Stadt und Polizei beraten zum Vergewaltigungsfall Mülheim

Mülheim/Ruhr Im Fall der Vergewaltigung einer Frau in Mülheim an der Ruhr mit fünf minderjährigen Verdächtigen besprechen Polizei und Stadt am Mittag ihr weiteres Vorgehen. Es gehe darum, sich gegenseitig zu informieren und nachvollziehen zu können, wer welche Aufgaben übernimmt, sagte Sozialdezernent Marc Buchholz.

