Staaten sollen Abkommen gegen häusliche Gewalt umsetzen

Straßburg Das Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen, die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in den Mitgliedsstaaten umzusetzen. Die EU-Parlamentarier stimmten in Straßburg mit großer Mehrheit für den Entschließungsantrag, der den EU-Rat aufgefordert, die Ratifizierung in allen Mitgliedsstaaten zu Ende zu bringen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa