Spektakulärer Überfall auf Geldtransporter in der Schweiz

Genf Gangster haben mit Maschinengewehren bewaffnet zwei Geldtransporter auf einer Autobahn in der Schweiz überfallen. Mit mehreren Autos blockierten sie die Transporter in der Nacht an einer Ausfahrt in der Nähe von Lausanne.

