SPD-Fraktionsvizes verteidigen Klimapaket

Berlin Die SPD-Fraktionsvizes Sören Bartol und Matthias Miersch haben das Klimapaket der schwarz-roten Bundesregierung gegen Kritik verteidigt. „Klar, ohne die notwendigen Kompromisse mit unserem Koalitionspartner wären einige Ergebnisse noch ambitionierter ausgefallen“, schrieben die Bundestagsabgeordneten in einem Brief an die Fraktion, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

