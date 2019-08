Spaniens Ex-König Juan Carlos wegen Herz-OP im Krankenhaus

Madrid Der spanische Altkönig Juan Carlos ist seit Freitagabend wegen einer geplanten Operation am Herzen in einem Madrider Krankenhaus. Der 81-Jährige grüßte bei seiner Ankunft an der Klinik freundlich die anwesenden Journalisten und sagte: „Wir sehen uns, wenn ich wieder herauskomme“.

