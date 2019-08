Spanien trauert mit Ex-Nationalcoach Enrique um Tochter Xana

Madrid In Spanien herrscht Bestürzung über den Krebs-Tod der neunjährigen Tochter von Ex-Fußball-Nationaltrainer Luis Enrique. Bei Real Madrid gedachte die in Schwarz gekleidete Mannschaft des Mädchens in einer Schweigeminute.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa