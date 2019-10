Spanien schafft vorzeitige EM-Qualifikation, Irland nicht

Berlin Mit einem Last-Minute-Tor hat der ehemalige Welt- und Europameister Spanien die Teilnahme an der EM im kommenden Jahr vorzeitig perfekt gemacht. Rodrigo Moreno gelang der Treffer zum entscheidenden 1:1 am Abend in Schweden in der zweiten Minute der Nachspielzeit.

