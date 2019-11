Spahn verteidigt Bemühungen um ausländische Pflegekräfte

Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Bemühungen um ausländische Fachkräfte verteidigt, um die Personalnot in der Pflege zu lindern. Dies sei Zuwanderung, die in Deutschland benötigt werde, sagte der CDU-Politiker in der Etatdebatte im Bundestag.

