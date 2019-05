Spahn eröffnet in Kiel bundesweiten „Tag der Organspende“

Kiel Der bundesweite Tag der Organspende wird heute Vormittag in Kiel eröffnet. Ein Grußwort will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sprechen. In Deutschland warten fast 10 000 Menschen auf ein neues Organ.

