Sondierungsfahrplan in Bremen - Jamaika oder Rot-Rot-Grün?

Bremen In Bremen steht ein Plan für Sondierungsgespräche über mögliche Koalitionen nach der Wahl gestern. Die CDU strebt ein Jamaika-Bündnis an und trifft sich am Mittwoch mit den Grünen und am Freitag mit der FDP.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa