Söder will mit Putin auch über Tiergarten-Mord sprechen

Moskau CSU-Chef Markus Söder will bei seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin auch den mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin ansprechen. Eine vollständige Kooperation bei der Aufklärung des Falles sei notwendig, sagte Söder in Moskau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa