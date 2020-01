Söder: Kabinettsumbildung und Kanzlerfrage gemeinsam lösen

Seeon CSU-Chef Markus Söder will im Sommer gemeinsam mit dem Umbau des Bundeskabinetts auch die Frage nach der Kanzlerkandidatur in der Union für die Bundestagswahl klären. „Wir müssen in der Sommerszeit überlegen, uns zu verstärken“, sagte Söder im BR-Magazin „Kontrovers“.

