Söder fordert bundesweites Plastiktütenverbot

München Bayern will eine Bundesratsinitiative für ein deutschlandweites Plastiktütenverbot starten. Das kündigte Ministerpräsident Markus Söder in München an. „Wir wollen ein Signal für die Umwelt setzen, über das Thema Energie hinaus“, sagte er.

Von dpa