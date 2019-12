Sieben Menschen in australischem Flammeninferno vermisst

Sydney Im Südosten Australiens fürchten die Rettungskräfte angesichts der gewaltigen Buschbrände um das Leben sieben verschollener Menschen. Vier von ihnen wurden in Victoria vermisst gemeldet, drei weitere nebenan in New South Wales.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa