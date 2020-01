Shaquille O'Neal muss wegen Kobe Bryant im TV weinen

Berlin Basketball-Legende Shaquille O'Neal hat im Fernsehen unter Tränen an seinen verstorbenen Team-Kollegen Kobe Bryant erinnert. „Ich habe seit langem nicht mehr so einen scharfen Schmerz gefühlt“, sagte der 47-Jährige in der Sendung „NBA on TNT“.

