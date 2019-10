Senat bringt Berliner Mietendeckel auf den Weg

Berlin Nach monatelangen Diskussionen will der Berliner Senat heute einen bundesweit einmaligen Mietendeckel auf den Weg bringen. Weil die Wohnkosten in der Hauptstadt in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind, will Rot-Rot-Grün die Mieten für fünf Jahre einfrieren.

