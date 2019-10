Seehofer garantiert Juden Schutz und Sicherheit

Halle Nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle garantiert die Bundesregierung der jüdischen Gemeinde dauerhaft Schutz und Sicherheit. Innenminister Horst Seehofer versprach in Halle, „dass die Juden in unserem Land ohne Bedrohung, ohne Angst leben können“.

