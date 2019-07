Seehofer fordert europäische Lösung zur Seenotrettung

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seinen italienischen Kollegen Matteo Salvini aufgefordert, die Dauerkrise der Rettungsschiffe im Mittelmeer zu beenden. Für die aktuellen Fälle seien rasche europäische Lösungen in gemeinsamer Verantwortung nötig, schrieb Seehofer in einem Brief an Salvini.

