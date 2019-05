Sechs Tote bei Auseinandersetzungen in Gefängnis in Ecuador

Guayaquil Mindestens sechs Häftlinge sind in einem Gefängnis in Ecuador bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden Banden getötet worden. Weitere 14 Insassen wurden in der Haftanstalt in Guayaquil verletzt.

