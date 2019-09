Schwere Beute im Kinderwagen verrät Einbrecherin

San Francisco Eine Frau hat bei einem Einbruch in Kalifornien im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht. Die 29-jährige Einbrecherin hatte in Bakersfield 6000 US-Dollar erbeutet, allerdings alles in Vierteldollar-Münzen, berichten örtliche Medien.

