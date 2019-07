Schweden dürfen auch nicht mehr vor Kneipen rauchen

Stockholm In Schweden dürfen sich Raucher auch in den Außenbereichen von Gaststätten keine Zigaretten mehr anstecken. Heute trat bei den Skandinaviern ein neues, für öffentliche Plätze geltendes Tabakgesetz in Kraft.

