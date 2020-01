Schulze und Klöckner beharren auf strengeren Düngeregeln

Berlin Im Streit um Düngebeschränkungen für Bauern beharren Agrarministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze auf strengeren Regeln zum Grundwasserschutz. Forderungen, das gesamte Verfahren einfach auszusetzen und zunächst die Messstellen zu überprüfen, seien unrealistisch, warnte Klöckner in einem Brief an die Unionsfraktion im Bundestag.

