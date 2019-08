Scholz will sein Ansehen in die Waagschale werfen

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat bestätigt, dass er sich um das Amt des SPD-Chefs bewerben will und erstmals auch Gründe dafür genannt. Der Vizekanzler will bei der Kandidatur sein Ansehen in der Bevölkerung in die Waagschale werfen.

