Scholz sieht Koalition nach CDU-Beben nicht in Gefahr

Berlin Vizekanzler Olaf Scholz sieht in dem angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer keine Gefahr für den Fortbestand der Koalition. „Die große Koalition wird ihre Arbeit machen. Dazu ist sie verpflichtet“, sagte Scholz am Abend in einem ARD-„Brennpunkt“.

