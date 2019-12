Schienenlose autonome Straßenbahn in China in Betrieb genommen

Yibin Eine schienenlose und autonome Straßenbahn ist in Südwestchina in Betrieb genommen worden. Die Stadtbahn in Yibin in der Provinz Sichuan folgt einer eigenen Spur auf der Straße und fährt auf Gummirädern.

