Scheuer will Paketauslieferung per U-Bahn testen

Berlin Angesichts des zunehmenden Lieferverkehrs in Städten will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die Auslieferung von Paketen per U-Bahn testen lassen. Er wäre dazu bereit, ein Pilotprojekt mit einer Stadt zu machen, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa