Scheuer: Größtes Modernisierungsprogramm für die Schiene

Berlin Der Bund und die Deutsche Bahn wollen mehr in die Schiene investieren. „Wir haben mit der Deutschen Bahn das größte Modernisierungsprogramm für die Schiene vereinbart, das es je in Deutschland gab“, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin.

Von dpa