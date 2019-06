Scheuer befürchtet BER-Verzögerungen und fordert Klarheit

Berlin Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer befürchtet weitere Verzögerungen beim Bau des neuen Hauptstadtflughafens und fordert von der Airport-Gesellschaft zügig klare Aussagen zum weiteren Vorgehen. Die Unsicherheiten seien auch in der Aufsichtsratssitzung Mitte Mai nicht vollständig ausgeräumt worden, schrieb er in einem Brief an Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup.

