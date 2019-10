Sandhausen und Wehen Wiesbaden mit torlosem Remis

Sandhausen In einem trostlosen Montagsspiel der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Sandhausen einen großen Sprung in der Tabelle verpasst. Gegen Wehen Wiesbaden kam der SVS nicht über ein 0:0 hinaus und blieb damit auch im sechsten Spiel in Serie sieglos.

