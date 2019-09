Samsungs auffaltbares Smartphone in Südkorea im Handel

Seoul Samsung hat sein erstes auffaltbares Smartphone zunächst auf dem einheimischen Markt in Südkorea in den Handel gebracht. Südkorea sei das erste Land, in dem das Galaxy Fold verkauft werde, teilte der Smartphone-Marktführer mit.

