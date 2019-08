Russische Opposition demonstriert trotz Drohungen

Moskau Die russische Opposition will heute in Moskau wieder für freie und faire Wahlen demonstrieren. Trotz eines Verbots und Warnungen der Behörden haben liberale Kräfte die Moskauer aufgerufen, für ihr Recht auf demokratische Wahlen am 8. September auf die Straße zu gehen.

