Rummenigge zu Sané-Wechsel: „Wir werden es versuchen“

München Fußball-Rekordmeister FC Bayern München geht bei einem möglichen Transfer von Nationalspieler Leroy Sané weiter in die Offensive. „Wir werden es versuchen“, kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei einer Veranstaltung der „Bild“ in Berlin an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa