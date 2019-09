Rückschlag für Nationalelf: 2:4 gegen Niederlande

Hamburg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation gegen den Erzrivalen Niederlande den ersten Dämpfer einstecken müssen. Die DFB-Auswahl unterlag dem Oranje-Team am Abend in Hamburg mit 2:4 und kassierte damit im vierten Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2020 die erste Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa