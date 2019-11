Robert Pattinson ist für Kristen Stewart „der Beste“

Los Angeles Für US-Schauspielerin Kristen Stewart war ihr britischer Kollege Robert Pattinson die erste große Liebe - und er sei immer noch „der Beste“. Das sagte sie in der „Howard Stern Show“ des US-Radiosenders Sirius XM.

„Wir waren für einige Jahre zusammen“, bestätigte Stewart. „Rob“ sei ihre erste große Liebe gewesen. Zweimal betonte sie: „Er ist der Beste.“ Ihr sei nicht erlaubt worden, zu sagen, was am Set zu „Twilight“ passiert sei. Sogar Jahre später habe sie gefürchtet, man würde denken, die Romanze sei für Filmwerbezwecke künstlich inszeniert worden - was nicht der Fall gewesen sei.