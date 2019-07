Reuige Diebe bringen Meerschweinchen zurück - und 50 Euro

Recklinghausen Geplagtes Gewissen und ein Herz für Tiere: Mehrere Diebe in Recklinghausen haben anonym zwei Meerschweinchen in einem Karton an einem Tierpark abgestellt, aus dem die Nager am Wochenende verschwunden waren.

