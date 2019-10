Rettungsschiff „Ocean Viking“ darf Italien anlaufen

Rom Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ mit 104 Migranten an Bord darf nach fast zwei Wochen Wartezeit in einen italienischen Hafen einlaufen. Deutschland und Frankreich würden 70 der geretteten Menschen an Bord aufnehmen, heißt es aus dem italienischen Innenministerium.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa