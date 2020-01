Rettungsschiff „Ocean Viking“ darf in Italien anlegen

Rom Das Rettungsschiff „Ocean Viking“ darf mit 39 Migranten an Bord in Italien anlegen. Frankreich, Deutschland und Luxemburg hätten sich auf die Aufnahme von insgesamt 20 Migranten geeinigt, teilte das Innenministerium in Rom mit.

