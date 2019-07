Rettung der eingeschlossenen Höhlengänger wird vorbereitet

Grabenstetten Auf der Schwäbischen Alb bemühen sich Retter um die Bergung zweier in einer Höhle eingeschlossener Männer. Der Einsatzleiter der Malteser Höhlenrettung an der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten, Jens Hornung, kritisierte den verantwortlichen Höhlenführer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von dpa