Reporterpreis für Enthüllungen zur Ibiza-Affäre

Berlin Für das Aufdecken der sogenannten Ibiza-Affäre haben Journalisten des „Spiegel“ und der „Süddeutschen Zeitung“ den Reporterpreis erhalten. Die Auszeichnung in der Kategorie Investigation wurde am Abend in Berlin vom Reporterforum verliehen.

